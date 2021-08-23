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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: MEB pansiyonlarına 5.872 yeni personel

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alması için 5 bin 872 personel alınacağını açıkladı. Ayrıca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos Pazar günü alınmaya başlayacak. İşte detaylar...

    MEB pansiyonlarına 5.872 yeni personel

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını belirterek, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum."

    20 BİN ATAMADA SIRA TERCİHTE
    20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos Pazar günü alınmaya başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan son atama takvimine göre; tercih işlemleri 2 Eylül tarihinde sona erecek. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

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    Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi: MEB pansiyonlarına 5.872 yeni personel
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