Mangal sezonu bitti beyaz et ucuzladı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan, orman yangınlarıyla birlikte alınan yasak kararı ve mangal sezonunun sona ermesi nedeniyle tavuk eti fiyatlarının düştüğünü açıkladı.

Bütün piliçte yüzde 6, but ve ızgaralık ürünlerde yüzde 10-12 ve tavuk kanatta yüzde 20'lik bir fiyat düşüşü olduğunu kaydeden Kaplan, fiyatların uzun süre böyle devam edeceğini söyledi. İstanbul'da kasaplık yapan Nedim Bulut da yüzde 40'lara varan fiyat düşüşü olduğunu söylerken; kasap Mehmet Kenan Eymen ise "Mangal yapılamayınca fiyatlar yüzde 20 geriledi" diye konuştu.