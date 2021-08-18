Meslek öğrenene günde 108 TL harçlık! Kimler yararlanıyor?

Milyonlarca istihdam yaratan işbaşı eğitim programları ile meslek eğitim kurslarından bu yıl yararlananların sayısı 300 bini geçti. İşbaşı eğitim programında katılımcılara günde 108,68 lira ödeme yapılıyor.
Bu ödeme, işsizlik ödeneği alıp programa katılanlar için 54,34, öğrenciler için de 81,51 lira oluyor. İşbaşı eğitim programlarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:
● KİMLER YARARLANIYOR?
15 yaşını doldurmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.
● NE KADAR SÜRÜYOR?
Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 9, bilişim ve imalatta 6, diğer sektörlerde ise 3 ayı aşamıyor.