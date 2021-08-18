Meslek öğrenene günde 108 TL harçlık! Kimler yararlanıyor?

Bu ödeme, işsizlik ödeneği alıp programa katılanlar için 54,34, öğrenciler için de 81,51 lira oluyor. İşbaşı eğitim programlarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

● KİMLER YARARLANIYOR?

15 yaşını doldurmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.