Bebeğe de BES hesabı! Sigortalılara vergi avantajı!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketini içeren yasa Eylül sonunda Meclis'e sunulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı, BES'ten sigorta priminden vergi indirimine kadar birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt verdi:
● Eşim ve çocuklarım için ödediğim sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanabilir miyim?
Ücretli çalışanlar, serbest meslek sahipleri kendileri ve aile bireylerinin birikimli hayat sigortası için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilir.
● Sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı payları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?
Beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla şahsa, eşe, küçük çocuklara ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si indirim konusu yapılabilir. Sağlık, ölüm, kaza, hastalık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri de aynı kapsamda. 2013'ten itibaren ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; yıllık beyanname verenler için vergi matrahlarının tespitinde ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacak.
● Yeni doğan çocuklar BES'ten yararlanabilir mi?
Temmuz itibariyle 18 yaş altına da uygulanıyor. Yatırılan her 100 liraya karşılık devlet 25 lira veriyor.
● Devlet katkısına nasıl hak kazanılıyor?
0 yıl kalanlar yüzde 60'ına, 3 yıl kalanlar yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar da yüzde 35'ine, 56 yaşını bekleyenler tamamını hak kazanıyor.