Temmuz ayı konut satış istatistikleri belli oldu! En yüksek satış İstanbul'da...

Konut satış sayısı, Temmuz 2021





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI TEMMUZ AYINDA 20 BİN 553 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,3 azalış göstererek 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve %21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 87 BİN 232 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azalarak 87 bin 232 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve %16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 492 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konut ile Ardahan oldu.