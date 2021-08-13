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    • Ekonomi
    • 13.08.2021 12:38
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    • 13.08.2021 12:53
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    Sıfır otomobil fiyatlarına ÖTV ayarı: Fiyatlar 60 bin lira düşebilir

    Son dönemde ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında yaşan fiyat artışlar sonrası gözler alınacak tedbirlere çevrilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla otomobillerdeki ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı. Sektör temsilcileri 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağını öngürürken bazı araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar düşebileceği bildirildi. İşte örnek hesaplama ile yeni otomobil fiyatları.

    takvim.com.tr
    AA
    Fiyatlar 60 bin lira düşebilir

    Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.




    Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

    Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

    Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.


    YENİ ARAÇ ALIMLARINDA FİYATLAR DÜŞECEK
    Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

    OYDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için hükümet yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

        Mersin, şunları kaydetti:

        "Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.

        Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."


        300 BİN LİRAYA SATILAN BİR OTOMOBİLİN FİYATI YENİ ÖTV VE KDV ORANI İLE BİRLİKTE 240 BİN LİRAYA KADAR İNECEK
        ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek. Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak. Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır. Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir. Otomobil firmalarının önümüzdeki günlerde hesaplamalarını yaparak fiyatlarını güncellemelerini bekliyorum. Burada rekabetin de ortaya çıkmasıyla hem reklam kampanyaları hızlanacak hem de ek avantajlar sunularak araç satışları cazip hale getirilecektir.

        İşte örnek hesaplamalar;

        BİRİNCİ ÖRNEK (KAZANÇ: 49.560 TL)

        ÖNCEKİ FİYATI
        ÇIPLAK FİYAT: 140.000 TL
        KARAR ÖNCESİ ÖTV: Yüzde 80
        KARAR ÖNCESİ KDV : yüzde 18
        Karar öncesi satış fiyatı: 297.360 TL

            ŞİMDİKİ FİYATI
            Otomobil çıplak fiyat: 140.000 TL
            Yeni ÖTV oranı: Yüzde 50
            KDV oranı: yüzde 18
            Yeni satış fiyatı: 247.800 TL

            İKİNCİ ÖRNEK (KAZANÇ: 5.310 TL)
            ÖNCEKİ FİYATI
            Otomobilin çıplak fiyatı: 90.000 TL
            Karar öncesi ÖTV oranı : Yüzde 50
            Karar öncesi KDV oranı Yüzde 18
            Karar öncesi satış fiyatı: 159.300 TL

            ŞİMDİKİ FİYATI
            Otomobilin çıplak fiyatı: 90.000 TL
            Yeni ÖTV oranı: Yüzde 45
            KDV oranı: Yüzde 18
            Yeni satış fiyatı: 153. 990 TL

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            Haberler Ekonomi Sıfır otomobil fiyatlarına ÖTV ayarı: Fiyatlar 60 bin lira düşebilir
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