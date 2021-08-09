Banka kredisi konuta gitti (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreği itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti. Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının yüzde 32,1'inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1,6'sının taşıt, yüzde 47,7'sinin ihtiyaç ve yüzde18,6'sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi.