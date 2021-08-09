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    Banka kredisi konuta gitti (Ekonomi haberleri)

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreği itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti.

    Banka kredisi konuta gitti

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreği itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti. Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının yüzde 32,1'inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1,6'sının taşıt, yüzde 47,7'sinin ihtiyaç ve yüzde18,6'sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi.

    POSTA HİZMETLERİNE 1 MİLYON TL ŞARTI
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı kamuoyunun görüşlerine açıldı. Söz konusu yönetmelik taslağına göre, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. BTK'nin yönetmelik taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı. Düzenlemeyle posta sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi ve hizmetlerin tüketici memnuniyetini artıracak kaliteyle sunulması amacıyla halihazırda geçerli olan yetkilendirme şartlarının güncellenmesi planlanıyor. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının ulusal ve il bazında sahip olmaları gereken asgari sermaye şartlarının revize edilmesi hedefleniyor.

    ESNAFA FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ
    Kovid-19 salgınında iş yapamayan esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlu sürece destek olmak için TESK, İstanbul Arel Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle esnaf ve sanatkarlara bir yıl süreyle her ay bir gün ücretsiz çevrim içi finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. İlk eğitim 22 Ağustos Pazar günü yapılacak. Eğitim ücretsiz olacak ve katılım bilgisayar ya da cep telefonunda yapılabilecek.

        AŞI OLANLARA YÜZDE 40 İNDİRİM
        Esenler         Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde bulunan restoran, aşı olanlara yüzde 40 indirim kampanyası başlattı. Aşı olanlar, Ağustos sonuna kadar restoranda yüzde 40 indirimden yararlanabilirken, aile kampanyası kapsamında ise 3 kişiye kadar faydalanabilecek. Restoran sorumlusu Uğur Acar, "Vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmek için böyle bir uygulama başlattık. Aşı olan aileler geldi. Restorana gelenler kampanyanın duzamasını istiyor. Düğün için de bir kampanya hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

        'TATİLE BEKLİYORUZ'
        Ege ve Akdeniz bölgesindeki yangınların yaşandığı tatil beldelerinden vatandaşlara çağrı geldi. Bölgedeki turizmciler ve esnaf, "Yaraları birlikte saralım, tatile bekliyoruz" dediler. Yaklaşık bir haftadır devam eden yangınlardan etkilenen bölge esnafı ve turizmciler vatandaşların tekrar tatil planlarını bu bölgelere yapmaları halinde toparlanmanın hızlı olacağını belirtiyorlar. Turizmciler ve esnaf, "Vatandaşlarımız bize destek olmak istiyorlarsa tatile gelsinler" dediler.
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        Haberler Ekonomi Banka kredisi konuta gitti (Ekonomi haberleri)
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