Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisi değişti! İşte güncel rakam! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde12,62 iken, bu anket döneminde yüzde 12,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,43 ve yüzde 10,52 olarak gerçekleşti.
Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:
"2021 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,49 olasılıkla yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 27,01 olasılıkla yüzde 12,00 – 12,99 aralığında, yüzde 18,99 olasılıkla ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,74'ünün beklentilerinin yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 26,09'unun beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 19,57'sinin beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
2021 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,28 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 18,03 olasılıkla yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 11,92 olasılıkla ise yüzde 12,00 – 12,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 15,56'sının beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 13,33'ünün beklentilerinin ise yüzde 12,00 – 12,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.