Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisi değişti! İşte güncel rakam! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

GSYH BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir."

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