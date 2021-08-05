Borsa güne nasıl başladı? 5 Ağustos Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 azalışla 1.409,05 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 1.409,05 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,47 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,35 artışla 1.413,80 puandan tamamladı.
Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.