Temmuz enflasyonu açıklandı: Kira artışı yüzde 15.15

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Bunlardan birisi de kiralara yapılacak zam oranı. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Temmuz ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.