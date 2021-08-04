Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Temmuz enflasyonu açıklandı: Kira artışı yüzde 15.15

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.

    Kira artışı yüzde 15.15

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Bunlardan birisi de kiralara yapılacak zam oranı. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Temmuz ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Konya’daki katliamda 10 tutuklama
    Haberler Ekonomi Temmuz enflasyonu açıklandı: Kira artışı yüzde 15.15