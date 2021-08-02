TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları son dakika açıklandı mı? 2021 Temmuz TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay başında olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağı merakla bekleniyor. Ekonomistlerin beklentisine göre yıllık enflasyonda artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ağustos ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? İşte konu hakkında tüm detaylar!
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Ağustos Salı günü açıklanacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamların ardından kira artış oranı da belli olacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.