Ticaret Bakanlığı gramaj hilesine savaş açtı! Ceza kesiliyor...

CEZA KESİLİYOR

Firmalarca gerçekleştirilen yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınıyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

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Mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor. Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kurulu'na veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Tüketici dernekleri de "Gördüğünüz hileleri mutlaka fotoğraflayın" diye uyarıyor.