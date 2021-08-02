Ticaret Bakanlığı gramaj hilesine savaş açtı! Ceza kesiliyor...

Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesiyle gizli zam yapılan ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Gerek tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde; ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi. Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığı belirlendi.
MESLEK ODALARINA YAZI GİTTİ
Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi. Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına da bir yazı gönderildi.
Söz konusu yazıda, 'üyelerin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği' konusunda uyarı yapıldı.