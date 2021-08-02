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    Ticaret Bakanlığı gramaj hilesine savaş açtı! Ceza kesiliyor...

    Ambalajlı ürünlerin gramajını azaltıp fiyatını değiştirmeyen hilecilere karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 81 ticaret il müdürlüğüne ‘Etkin denetim yapın’ talimatı verildi.

    Gram gram zam

    Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesiyle gizli zam yapılan ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Gerek tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde; ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi. Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığı belirlendi.

    MESLEK ODALARINA YAZI GİTTİ
    Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi. Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına da bir yazı gönderildi.

    Söz konusu yazıda, 'üyelerin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği' konusunda uyarı yapıldı.

        CEZA KESİLİYOR
        Firmalarca gerçekleştirilen yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınıyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

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        Mağduriyetlerin         önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor. Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kurulu'na veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Tüketici dernekleri de "Gördüğünüz hileleri mutlaka fotoğraflayın" diye uyarıyor.

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