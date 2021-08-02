İstinaftan emsal nitelikte karar! Banka bitmeyen dairenin kredi parasını iade edecek

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çok sayıda yarım kalmış konut projesi bulunuyor. Bu durum, söz konusu projelerden konut alan tüketicilerin önemli ölçüde zarara uğramasına yol açıyor. Tüketici, evini alamadığı gibi, hem şirkete bir miktar ödeme yapıyor hem de bankaya borçlanıyor. Benzer bir sorunu yaşayan kişilerden biri de bir biyoteknoloji şirketinde CEO olarak görev yapan Özge Göktekin oldu. Göktekin, evini teslim etmeyen inşaat şirketi ile kredi aldığı bankaya karşı giriştiği hukuk mücadelesini kazanan taraf oldu. Göktekin, daha önce gündeme gelen tüketici mahkemesi kararı sonrası, gözlerin çevrildiği kritik istinaf mahkemesi aşamasında da haklı görüldü.