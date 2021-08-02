Dijital para geliyor (Ekonomi haberleri)

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, alışverişte, ticarette kullanılan dijital para çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Eylül'de pilot uygulamaya başlanacağını duyurdu. Dijital paranın kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek. Pilot uygulamaların başarılı olması durumunda 2022'de Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek. (HAZAL ATEŞ)
TESK'TEN AŞI ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İşyerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata genelge gönderdik" dedi. Palandöken, esnafın yeni bir kapanmaya tahammül edemeyeceğine dikkati çekti.
ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR KIRDI
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla işyerlerinin büyük bölümünün kapalı olması ve konutlardaki düşük kullanım nedeniyle azalış eğilimine giren elektrik tüketimi, tatilin ardından tekrar rekor seviyelere ulaştı. Bayramın ilk gününde 753 bin 343 megavatsaatle Temmuz ayının en düşük seviyesini gören elektrik tüketimi, 30 Temmuz'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 88 bin 929 megavatsaat oldu.
TOKİ'YE SORU YAĞDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bu yılın ilk 6 ayında sosyal medya üzerinden 62 bin 150 soruya, 'ALO TOKİ' çağrı merkezi üzerinden ise 90 bin 603 çağrıya yanıt verildi. İdare, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden en çok, yeni projeler, indirim kampanyaları ve konut teslim tarihleri hakkındaki soruları yanıtladı, şikayetlere çözüm üretti.
5 EVDEN 1'İ İSTANBUL'DA SATILDI
Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde satılan 553 bin konutun yüzde 20'si (108 bin 51 adet) İstanbul'da el değiştirdi. İstanbul'u 53 bin 575 adetle Ankara, 31 bin 683 ile İzmir, 24 bin 446 ile Antalya, 20 bin 537 ile Bursa, 16 bin 643 ile Mersin, 13 bin 587 ile Konya, 13 bin 314 ile Gaziantep, 13 bin 172 ile Kocaeli, 13 bin 159 ile Tekirdağ izledi. İlk 6 ayda en düşük konut satışının gerçekleştiği il 107 adetle Hakkari oldu.
TESK'TEN AŞI ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İşyerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata genelge gönderdik" dedi. Palandöken, esnafın yeni bir kapanmaya tahammül edemeyeceğine dikkati çekti.
ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR KIRDI
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla işyerlerinin büyük bölümünün kapalı olması ve konutlardaki düşük kullanım nedeniyle azalış eğilimine giren elektrik tüketimi, tatilin ardından tekrar rekor seviyelere ulaştı. Bayramın ilk gününde 753 bin 343 megavatsaatle Temmuz ayının en düşük seviyesini gören elektrik tüketimi, 30 Temmuz'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 88 bin 929 megavatsaat oldu.
TOKİ'YE SORU YAĞDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bu yılın ilk 6 ayında sosyal medya üzerinden 62 bin 150 soruya, 'ALO TOKİ' çağrı merkezi üzerinden ise 90 bin 603 çağrıya yanıt verildi. İdare, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden en çok, yeni projeler, indirim kampanyaları ve konut teslim tarihleri hakkındaki soruları yanıtladı, şikayetlere çözüm üretti.
5 EVDEN 1'İ İSTANBUL'DA SATILDI
Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde satılan 553 bin konutun yüzde 20'si (108 bin 51 adet) İstanbul'da el değiştirdi. İstanbul'u 53 bin 575 adetle Ankara, 31 bin 683 ile İzmir, 24 bin 446 ile Antalya, 20 bin 537 ile Bursa, 16 bin 643 ile Mersin, 13 bin 587 ile Konya, 13 bin 314 ile Gaziantep, 13 bin 172 ile Kocaeli, 13 bin 159 ile Tekirdağ izledi. İlk 6 ayda en düşük konut satışının gerçekleştiği il 107 adetle Hakkari oldu.