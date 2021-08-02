Borsada Trabzonspor rüzgarı! 1 ayda yüzde 40 yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri Temmuz ayında yüzde 40 değer kazanarak 15 ayın en iyi aylık performansını sergilerken, aynı zamanda bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri Nisan 2020 döneminde yüzde 69.9 değer kazanmıştı.

Trabzonspor'un hisse fiyatı da 3.66 lira ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu dönemde, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 7.2, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 5.6 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4.2 değer kaybetti.