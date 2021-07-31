Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 32.11 artış ile 7 milyon 558 bin 27 oldu. İlk yarıda yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı yüzde 50.85 artış ile 1 milyon 830 bin 376 oldu.
Haziran'da gelen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 853.4 oranında artış göstererek 2 milyon 47 bin 596 olurken; en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna yüzde 17.05 (349 bin 196) ile birinci, Almanya yüzde 11.54 (236 bin 307) ile ikinci, Rusya yüzde 8.56 (175 bin 362) ile üçüncü sırada yer aldı.
3 AYDA 3 MİLYAR $
Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.
Haziran'da gelen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 853.4 oranında artış göstererek 2 milyon 47 bin 596 olurken; en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna yüzde 17.05 (349 bin 196) ile birinci, Almanya yüzde 11.54 (236 bin 307) ile ikinci, Rusya yüzde 8.56 (175 bin 362) ile üçüncü sırada yer aldı.
3 AYDA 3 MİLYAR $
Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.