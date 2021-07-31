TL mevduata destek KDV’ye indirim (Ekonomi haberleri)

Türk Lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile salgından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; TL mevduatların cazibesini artırmak amacıyla verilen stopaj desteği, 30 Eylül'e uzatıldı. Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yemeiçme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresinde de Eylül sonuna kadar uzatma yapıldı. Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.
SENDİKALI İŞÇİ 2 MİLYONU AŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayı itibariyle sendikalaşma oranının yüzde 14.13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını söyledi. Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını ifade eden Bilgin, 2021 Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğunu kaydetti. Bilgin, Ocak- Temmuz döneminde 6 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1'lik işkolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54'e ulaştığını belirtti.
17 YENİ MAĞAZA HAZIRLIĞI
Tavuk Dünyası büyümeye devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde 10 yeni restoran açılışına imza atan şirket, 233 farklı noktada müşterilere hizmet veriyor. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "İkinci çeyrekte 7 şehrimizde 9 yeni restoran açtık. Yıl sonuna dek restoran sayımızı 250'ye çıkarma hedefindeyiz" dedi.