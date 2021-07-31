TL mevduata destek KDV’ye indirim (Ekonomi haberleri)

Türk Lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile salgından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; TL mevduatların cazibesini artırmak amacıyla verilen stopaj desteği, 30 Eylül'e uzatıldı. Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yemeiçme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresinde de Eylül sonuna kadar uzatma yapıldı. Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.