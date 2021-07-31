Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere geleceğin meslekleri rehberi





● YAPAY ZEKA İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ: Günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işi yapacak ama bunu yapay zeka hizmeti için gerçekleştirecek.



● SPORA BAĞLILIK REHBERİ: Spor teknolojileri daha da gelişecek. Spor yapan insanlar aktivite takipçisi teknolojiler giyerken, spora bağlılık rehberleri de onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive olmasını sağlamakla yükümlü olacak.