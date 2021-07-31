Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere geleceğin meslekleri rehberi

    Milli Eğitim Bakanlığı, geleceğin mesleklerine ilişkin bir rehber yayımladı. Listeye dijital dönüşüm damgasını vurdu. İşte öğrenciler için hazırlanan rehberde yer alan meslekler...

    Burak Erdem Çelik
    D'iş'ital dönüşüm

    Milli Eğitim Bakanlığı, geleceğin mesleklerine ilişkin bir rehber yayımladı.

    Öğrenciler için hazırlanan rehberde şu meslekler yer aldı:

    ● ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SEYAHATİ ÜRETİCİSİ: Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.



    ● YAPAY ZEKA İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ: Günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işi yapacak ama bunu yapay zeka hizmeti için gerçekleştirecek.

    ● SPORA BAĞLILIK REHBERİ: Spor teknolojileri daha da gelişecek. Spor yapan insanlar aktivite takipçisi teknolojiler giyerken, spora bağlılık rehberleri de onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive olmasını sağlamakla yükümlü olacak.



    ● YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK TEKNİSYENİ: Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.

    ● YOL DENETLEYİCİSİ: Otonom araçlar ve teslimat drone'ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi, kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak.



        ● DİJİTAL TERZİ: Dijital cihaz, müşterinin ölçülerini hatasız şekilde alarak iade oranının azaltılmasını amaçlayacak. Dijital terzi, müşterilerin ölçü verilerini kaydederek müşteriye en uygun kıyafetleri satmaya çalışacak.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye'nin kederi bizim kederimiz
        Haberler Ekonomi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere geleceğin meslekleri rehberi