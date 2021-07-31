Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere geleceğin meslekleri rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı, geleceğin mesleklerine ilişkin bir rehber yayımladı.
Öğrenciler için hazırlanan rehberde şu meslekler yer aldı:
● ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SEYAHATİ ÜRETİCİSİ: Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.
● YAPAY ZEKA İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ: Günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işi yapacak ama bunu yapay zeka hizmeti için gerçekleştirecek.
● SPORA BAĞLILIK REHBERİ: Spor teknolojileri daha da gelişecek. Spor yapan insanlar aktivite takipçisi teknolojiler giyerken, spora bağlılık rehberleri de onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive olmasını sağlamakla yükümlü olacak.
● YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK TEKNİSYENİ: Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.
● YOL DENETLEYİCİSİ: Otonom araçlar ve teslimat drone'ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi, kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak.