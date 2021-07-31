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    'Katılım payı acil sağlık hizmeti' rehberi: Acil hastaya ilave ücret yok

    Özel hastaneler acil hastalara ilave ücret uygulayamıyor. Geliri düşük vatandaşlardan kesilmiş olan katılım payları iade ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Acil hastaya ilave ücret yok

    Özel hastanelerde tartışma konusu olan ilave ücretler başta olmak üzere sürpriz faturayla karşılaşmamak için sosyal hakları bilmek gerekiyor.

    ● Acil olarak hastaneye girince ücret alınır mı?
    Acil başvurularda hiçbir ücret alınmaz. Hekim değerlendirmesi sonrası sonrası acil durum kabul edilmeyenden ücret alınır.



    ● Özel hastanelerin ilave ücretleri önceden bildirmesi gerekmiyor mu?
    Özel hastaneler ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı herkesin göreceği bir yere asmak zorunda.

    ● Kanser hastaları acile gidince ücret alınır mı?
    Kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmaz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri de bu kapsamda yer alıyor.



    ● Enjeksiyon için acil servislerde ilave ücret alınır mı?
    Reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli tanımlı kod üzerinden karşılanıyor.
    Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmiyor.

    ● SGK ile anlaşmalı özel hastanede kızımı ameliyat ettirdim. SGK bu tedaviyi karşılıyor mu?
    Özel hastaneyi tercih etmenizden dolayı yapılacak ameliyatın SUT ve eklerinde yer alan kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.



        ● Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar için ilave ücret alınıyor mu?
        GSS kapsamındakilerden yoğun bakım hizmetleri için ilave ücret ödenmiyor.

        ● Katılım payı hangi hizmetlerden alınıyor?
        Muayene katılım payı ayakta muayenelerden alınıyor. İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7, üniversite hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 lira katılım payı alınıyor.



        ● İlaç katılım payı ne kadar?
        Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilaç bedelinin yüzde 10'u, çalışanlardan ise yüzde 20'si oranında katılım payı alınıyor. Her bir reçete için 3 kutuya kadar 3 lira, 3 kutuya ilave temin edilen her kutu ilaç için 1 lira reçete katılım payı var.

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        Haberler Ekonomi 'Katılım payı acil sağlık hizmeti' rehberi: Acil hastaya ilave ücret yok