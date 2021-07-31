'Katılım payı acil sağlık hizmeti' rehberi: Acil hastaya ilave ücret yok

Özel hastanelerde tartışma konusu olan ilave ücretler başta olmak üzere sürpriz faturayla karşılaşmamak için sosyal hakları bilmek gerekiyor.
● Acil olarak hastaneye girince ücret alınır mı?
Acil başvurularda hiçbir ücret alınmaz. Hekim değerlendirmesi sonrası sonrası acil durum kabul edilmeyenden ücret alınır.
● Özel hastanelerin ilave ücretleri önceden bildirmesi gerekmiyor mu?
Özel hastaneler ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı herkesin göreceği bir yere asmak zorunda.
● Kanser hastaları acile gidince ücret alınır mı?
Kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmaz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri de bu kapsamda yer alıyor.
● Enjeksiyon için acil servislerde ilave ücret alınır mı?
Reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli tanımlı kod üzerinden karşılanıyor.
Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmiyor.
● SGK ile anlaşmalı özel hastanede kızımı ameliyat ettirdim. SGK bu tedaviyi karşılıyor mu?
Özel hastaneyi tercih etmenizden dolayı yapılacak ameliyatın SUT ve eklerinde yer alan kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.