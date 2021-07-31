'Katılım payı acil sağlık hizmeti' rehberi: Acil hastaya ilave ücret yok





● İlaç katılım payı ne kadar?

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilaç bedelinin yüzde 10'u, çalışanlardan ise yüzde 20'si oranında katılım payı alınıyor. Her bir reçete için 3 kutuya kadar 3 lira, 3 kutuya ilave temin edilen her kutu ilaç için 1 lira reçete katılım payı var.

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