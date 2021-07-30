Pek çok kişi tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gün sonu alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Temmuz dolar ve euro kaç TL? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 496 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 359 milyon 269 bin 516,03 lira, işlem miktarı ise 720,89 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 373 milyon 923 bin 234,47 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.