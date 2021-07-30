Pek çok kişi tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gün sonu alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Temmuz dolar ve euro kaç TL? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?