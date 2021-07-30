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    • Ekonomi
    • 30.07.2021 16:51
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    • 30.07.2021 16:51
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    22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Temmuz dolar ve euro kaç TL?

    Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların gündeminde yer edinmeye başladı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesi nedeniyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Temmuz dolar ve euro kaç TL? İşte alış satış fiyatlarında son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Pek çok kişi tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gün sonu alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Temmuz dolar ve euro kaç TL? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 496 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 359 milyon 269 bin 516,03 lira, işlem miktarı ise 720,89 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 373 milyon 923 bin 234,47 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        ÇARŞAMBA PERŞEMBE
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 494,00 494,20 498,60 498,80
        Cumhuriyet Ata Lira 3.256,00 3.277,00 3.286,00 3.307,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 451,00 456,00 455,00 459,00
        Lira(Tam) Ziynet 3.182,00 3.202,00 3.211,00 3.231,00
        Yarım Ziynet 1.591,00 1.601,00 1.606,00 1.616,00
        Çeyrek Ziynet 796,00 801,00 803,00 808,00

        Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü açıklamalarının destekleyici para politikasının devam edeceği beklentisini artırdığını ve bunun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

        Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

            SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

            İstanbul serbest piyasada dolar 8,4850 liradan, avro 10,0850 liradan güne başladı.

            Serbest piyasada 8,4830 liradan alınan dolar, 8,4850 liradan satılıyor. 10,0830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0850 lira olarak belirlendi.

            Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4950 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0950 lira olmuştu.
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