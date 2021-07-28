Tokyo Olimpiyatları'nda madalyanın iki yüzü!

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcular hem kendilerini hem de ülkelerini gururlandırmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Olimpiyatlar boyunca sporculara altın, gümüş ve bronz olarak 900'ü aşkın madalya verilecek. Madalyaların manevi değerini ve getirdiği prestiji ölçmek mümkün değil. Ancak maliyeti hesaplanıyor.

İŞÇİLİK DAHİL DEĞİL

Altın madalya, gümüş üzerine altın kaplama olarak üretiliyor. Toplam ağırlığı 556 gram olan madalyanın sadece 6 gramı altından oluşuyor. Kalanı ise gümüş. Mevcut fiyatlarla altın madalyanın toplam maliyeti işçilik hariç 792 dolar oluyor. Gümüş madalyanın ise tamamı gümüşten yapılıyor. Madalya, 550 gram saf gümüşten oluşuyor. Bu da 445 dolara denk geliyor. Bronz madalya ise yüzde 95 bakır ve yüzde 5 çinkodan oluşuyor. Bu da 450 gram ağırlığındaki bronz madalyanın maliyetini 41 dolara getiriyor.

550 gram Tamamı saf gümüş Değeri 445 dolar

6 gramı altın 500 gramı gümüş Değeri 792 dolar

Yüzde 95 bakır Yüzde 5 çinko Değeri 41 dolar

Tokyo'da birçok dalda milli sporcularımız madalya mücadelesi veriyor.