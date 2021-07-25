200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bu fiyatlar tarih olmadan alın!

Bir daha bu fiyatlara çok zor! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 senesinde sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları husus güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek vasıta kalmazken, 150 bin TL altında yalnızca 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam eder iken sizin amacıyla Türkiye'de satılan en ideal fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; Sport Utility Vehicle, Türkçe'si Spor Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek vasıtalara denir.
200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI
İşte 200 bin TL altı sıfır Dacia, Hyundai, Fiat, KİA SUV modelleri ve fiyat listesi...
FİAT
Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL
Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL
Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL