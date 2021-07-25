200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bu fiyatlar tarih olmadan alın!

Bir daha bu fiyatlara çok zor! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 senesinde sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları husus güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek vasıta kalmazken, 150 bin TL altında yalnızca 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam eder iken sizin amacıyla Türkiye'de satılan en ideal fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; Sport Utility Vehicle, Türkçe'si Spor Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek vasıtalara denir.