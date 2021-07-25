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    • Ekonomi
    • 25.07.2021 14:10
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    • 25.07.2021 14:10
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    200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bu fiyatlar tarih olmadan alın!

    2021 senesinde sıfır SUV otomobil alacaklar amacıyla internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en ideal modelleri listeledik. Bilindiği gibi otomotiv devleri son senelerde SUV klasmanında vasıta üretimine sürat verdi. En çok satılan vasıta modelleri arasında otomobil modellerinin yanı sıra SUV vasıtalar en çok satanlar listesinde konumunu almaya başladı. SUV arabaların karoserleri başka türlerdeki binek vasıtalara göre daha yüksek ve daha geniştir. Bu amaçla daha ağır bir karosere sahip olan SUV vasıtaların motorları daha yüksek hacimlidir. Kilometre başına daha çok yakıt tüketip daha çok karbondioksit salınımı yapan SUV vasıtalar daha çok dizel motorlu vasıtalar kategorisine girer.

    takvim.com.tr
    Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bu fiyatlar tarih olmadan alın!

    Bir daha bu fiyatlara çok zor! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 senesinde sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları husus güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek vasıta kalmazken, 150 bin TL altında yalnızca 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam eder iken sizin amacıyla Türkiye'de satılan en ideal fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; Sport Utility Vehicle, Türkçe'si Spor Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek vasıtalara denir.


    200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI

    İşte 200 bin TL altı sıfır Dacia, Hyundai, Fiat, KİA SUV modelleri ve fiyat listesi...

    FİAT

    Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL

    Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL

    Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL


    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL


        Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Street Manuel: 180.900 TL

        Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street Manuel: 188.900 TL

        Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Urban Manuel: 188.900 TL

        Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Urban Manuel: 196.900 TL

        DACİA

        Dacia Duster 1.0 Tce Comfort Manuel: 175.900 TL

        Dacia Duster 1.6 Comfort EKO-G Manuel: 183.000 TL

        Dacia Duster 1.6 Prestige EKO-G Manuel: 192.000 TL

        KİA

        Kia Stonic 1.25 Cool Manuel: 175.900 TL

        HYUNDAİ

        Hyundai Kona 1.0 T-GDI Style Manuel: 198.100 TL

            SUV NE DEMEKTİR? SUV ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

            SUV; Spor donanımlı araç (Sport Utility Vehicle) anlamına gelmektedir. Karayolunda (On-road) ve arazide (Off-road) kullanıma uygun araçlara SUV denir. Off-road: yol dışı, arazi anlamına gelirken; On-road ise normal yol kullanımı anlamına gelir. Karakteristik (kendine has) özellikleri 4 tekerden çekiş yapabilmeleridir. 4 tekerden çekiş sistemi, sürekli veya isteğe bağlı olabilir.

            SUV araçlar, Türkiye'de jip olarak isimlendirilen arazi araçlarının genel adıdır. SUV araçlar, stationwagon araçların off-road (arazi) versiyonlarına benzetilebilir. SUV araçlar yerden yüksek gövdeleri, büyük bagajları, büyük ve geniş tekerlekleri, güçlü motorları, genellikler dört tekerden çekiş sistemleri (4WD veya AWD) ile diğer araçlardan ayrılırlar.

            Binek araçların tek parça (monokok) gövdesinin aksine, teknik olarak SUV araçların yapısı; Şasi iskeleti ve gövdenin ayrı ayrıdır. Sağlam bir şasi iskeleti üzerine ayrı bir gövde oturtulmuştur. Bununla beraber farklı üreticiler tek parça gövdeli SUV'ler üreterek bu genellemenin dışına çıkmışlardır. Özellikle iki tekerden çekişli ve küçük SUV görünüşlü Crossover araçlar, binek araç gövdesinden türetilmiş yüksek araçlar olarak piyasaya sunulmuştur.
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            Haberler Ekonomi 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bu fiyatlar tarih olmadan alın!