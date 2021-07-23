Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araçlar! Hyundai-Ford-Honda-Fiat-Renault-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları...

15) 2017 model Renault Symbol



16) 2007 Volkswagen Polo

Pazarlık ve Kontrol

Yeni veya ikinci el fark etmeksizin bir aracın fiyatı neredeyse her zaman tartışmaya açıktır. Müzakere becerilerinizi sınava sokarsanız, ikinci el arabanızı alırken ciddi para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu pazarlık esnasında bir numaralı müttefikiniz bilgidir. Aracın genel değeri hakkında sağlam fikriniz olduğundan emin olun. Bir bilen tanıdığınızdan faydalanmayı unutmayın. Aracın şu anki hali ve geçmişi de fiyatını belirleyen faktörlerden olacaktır. Aracı almadan mutlaka bir deneme sürüşüne çıkarın. Sadece bakaran çözemeyeceğiniz sorunların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

Son olarak mutlaka aracın şasi numarası ile aracın bakım ve kaza geçmişini araştırın. Bu hem geçmişteki sorunları önünüze dökerek aracın bedelinin adil bir rakamda kalmasını sağlayacaktır hem de aracı alıp almamanıza değip değmeyeceğini size gösterecektir. Alış ve satış işlemlerini tamamlarken mutlaka belgelerin doğru ve geçerli olduğunu kontrol edin. El altından almak belki baştan çıkaracak kadar kârlı gözükebilir, ancak telafisi zor sorunlara yol açması ihtimali daha yüksektir.