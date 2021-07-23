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    • Ekonomi
    • 23.07.2021 15:19
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    • 23.07.2021 15:20
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    Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araçlar! Hyundai-Ford-Honda-Fiat-Renault-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları...

    Son dönemde ikinci el otomobillerde yaşanan fiyat artışı, alıcıyı başkaldırı ettirdi. Oto pazarları ikinci el otomobillerle dolup taşarken, yüksek fiyat nedeniyle vasıta bulamayan alıcılar "Otomobil değil sanki uçak pazarı" diyerek fiyatlara reaksiyon gösterdi. Bu anlamda haberimizde düşük fiyatlı bütçe arkadaşı otomobilleri araştırdık. Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı satın alabileceğiniz bütçe arkadaşı otomobilleri sizler amacıyla haberimizde derledik. Tamamıyla risklerle dolu ikinci el otomobil alımında ilgi etmeniz gerekenleri sayfamızda verdik. İşte Honda, Dacia Fiat Renault Peugeot Citroen ve Honda araba modelleri fiyatları....

    takvim.com.tr
    Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araçlar!

    Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el vasıta modellerini sizler amacıyla derledik. İkinci el vasıta fiyatlarının süratle artması ucuz araba modellerinin ilgi görmesine namacıyla oldu. İşte her bireyin merak ettiği düşük bütçeli otomobil modellerinin listesi... Otomobil kullanıcıları ikinci el otomobil sektöründe nelere ilgi edeceklerini bilseler de, bilhassa ilk kez otomobil satın alacakların kusurlu otomobiller amacıyla gözlerini dört açmaları gerekiyor. Çünkü birtakım hallerde otomobiller satış sürecinde açıklanandan çok farklı, kötü halde olabiliyor.

    SAHİBİNDEN 90 BİN TL VE 100 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

    2) 2012 model Chevrolet Cruze

    3) 2012 model Chevrolet Aveo


        4) 2016 model Citroen Citroen C Clysee


        5) 2017 model Peugeout 301


        6) 2017 model Dacia Sandero


                12) 2010 model Mazda 3


                13) 2013 model Nissan Note


                14) 2011 model Peugeut 207

                15) 2017 model Renault Symbol


                16) 2007 Volkswagen Polo

                Pazarlık ve Kontrol

                Yeni veya ikinci el fark etmeksizin bir aracın fiyatı neredeyse her zaman tartışmaya açıktır. Müzakere becerilerinizi sınava sokarsanız, ikinci el arabanızı alırken ciddi para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu pazarlık esnasında bir numaralı müttefikiniz bilgidir. Aracın genel değeri hakkında sağlam fikriniz olduğundan emin olun. Bir bilen tanıdığınızdan faydalanmayı unutmayın. Aracın şu anki hali ve geçmişi de fiyatını belirleyen faktörlerden olacaktır. Aracı almadan mutlaka bir deneme sürüşüne çıkarın. Sadece bakaran çözemeyeceğiniz sorunların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

                Son olarak mutlaka aracın şasi numarası ile aracın bakım ve kaza geçmişini araştırın. Bu hem geçmişteki sorunları önünüze dökerek aracın bedelinin adil bir rakamda kalmasını sağlayacaktır hem de aracı alıp almamanıza değip değmeyeceğini size gösterecektir. Alış ve satış işlemlerini tamamlarken mutlaka belgelerin doğru ve geçerli olduğunu kontrol edin. El altından almak belki baştan çıkaracak kadar kârlı gözükebilir, ancak telafisi zor sorunlara yol açması ihtimali daha yüksektir.
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                Haberler Ekonomi Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araçlar! Hyundai-Ford-Honda-Fiat-Renault-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları...