Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araçlar! Hyundai-Ford-Honda-Fiat-Renault-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları...

Sahibinden 90 bin TL ve 100 TL altı ikinci el vasıta modellerini sizler amacıyla derledik. İkinci el vasıta fiyatlarının süratle artması ucuz araba modellerinin ilgi görmesine namacıyla oldu. İşte her bireyin merak ettiği düşük bütçeli otomobil modellerinin listesi... Otomobil kullanıcıları ikinci el otomobil sektöründe nelere ilgi edeceklerini bilseler de, bilhassa ilk kez otomobil satın alacakların kusurlu otomobiller amacıyla gözlerini dört açmaları gerekiyor. Çünkü birtakım hallerde otomobiller satış sürecinde açıklanandan çok farklı, kötü halde olabiliyor.
SAHİBİNDEN 90 BİN TL VE 100 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!
2) 2012 model Chevrolet Cruze
3) 2012 model Chevrolet Aveo