ÖTV ve araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı son durum...

Araba alacak vatandaşlar sıfır otomobillerde ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Peki, ÖTV ve araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi yapılacak mı? İşte 2021 ÖTV matrahı son durum...
ÖTV ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.
İşte son gelişmeler;
Haziran'ın son aylarındaki rahatlama ve temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.
Hürriyet'in haberine göre, yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.
ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?
Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.