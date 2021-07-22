ÖTV ve araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı son durum...

Araba alacak vatandaşlar sıfır otomobillerde ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Peki, ÖTV ve araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi yapılacak mı? İşte 2021 ÖTV matrahı son durum...

ÖTV ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.

İşte son gelişmeler;