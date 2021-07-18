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    KOBİ'lere 1 milyon lira (Ekonomi haberleri)

    KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL 'ye kadar destek alabiliyor. Sanayi Bakanı Mustafa Varank "KOBİGEL'in 3. çağrısına toplam 1075 firma başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı" dedi.

    KOBİ'lere 1 milyon lira

    KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL 'ye kadar destek alabiliyor. Sanayi Bakanı Mustafa Varank "KOBİGEL'in 3. çağrısına toplam 1075 firma başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı" dedi.

    AYAKKABI SEKTÖRÜ BAYRAM YAPIYOR
    Türkiye'de     yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesi, ayakkabı sektörünü hareketlendirdi. Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "Sektör, şu anda inanılmaz derecede mutlu. İmalatçılarımız, hem yurt içine hem yurt dışına çalışıyor. Satıcılarımızdan bayramın yaklaşmasıyla çok güzel haberler alıyoruz" dedi.

    TİMDER'E YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ
    Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (TİMDER) 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve başkanlık görevine Kemal Yıldırım seçildi. TİMDER'in 2021-2023 dönemi yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler; Ali Rıza Canik, Alper Adanalı, Aydın Eşer, Cemal Kır, Çiğdem Aras, Deniz Cenk Kaya, Kemal Çelik, Kemal Yıldırım, Mustafa Şahin, Serdar Dönmez ve Yücel Baran oldu.

        PİYASAYA 40 MİLYARLIK DOPİNG
        TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin piyasaları canlandıracağını belirtti. Palandöken, "Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, yüzlerce sektörün canlanması, emeklilere bin 100 lira bayram ikramiyesi gibi gelişmelerle bu bayram 35-40 milyar liralık bir doping piyasaları hareketlendirecek" dedi.

        KORUCUYA ÜCRET TAZMİNATİ
        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Buna göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Ayrıca, 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.
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        CHP'li belediye bayramı işçiye zehir etti
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