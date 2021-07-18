KOBİ'lere 1 milyon lira (Ekonomi haberleri)

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL 'ye kadar destek alabiliyor. Sanayi Bakanı Mustafa Varank "KOBİGEL'in 3. çağrısına toplam 1075 firma başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı" dedi.
AYAKKABI SEKTÖRÜ BAYRAM YAPIYOR
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesi, ayakkabı sektörünü hareketlendirdi. Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "Sektör, şu anda inanılmaz derecede mutlu. İmalatçılarımız, hem yurt içine hem yurt dışına çalışıyor. Satıcılarımızdan bayramın yaklaşmasıyla çok güzel haberler alıyoruz" dedi.
TİMDER'E YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (TİMDER) 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve başkanlık görevine Kemal Yıldırım seçildi. TİMDER'in 2021-2023 dönemi yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler; Ali Rıza Canik, Alper Adanalı, Aydın Eşer, Cemal Kır, Çiğdem Aras, Deniz Cenk Kaya, Kemal Çelik, Kemal Yıldırım, Mustafa Şahin, Serdar Dönmez ve Yücel Baran oldu.