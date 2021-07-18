KOBİ'lere 1 milyon lira (Ekonomi haberleri)

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL 'ye kadar destek alabiliyor. Sanayi Bakanı Mustafa Varank "KOBİGEL'in 3. çağrısına toplam 1075 firma başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı" dedi.