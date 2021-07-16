Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Yurt içi, yurt dışı vekaleten kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekalet nasıl verilir?

DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Başkan Erbaş, TDV'nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir.

Bütün bunların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde, şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacaktır.

1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir.