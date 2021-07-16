Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.07.2021 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 09:28
    ABONE OL

    Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Yurt içi, yurt dışı vekaleten kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekalet nasıl verilir?

    Kurban Bayramı’na az bir zaman kala Müslüman alemi Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatadaşlardan bazıları kendi keserken bazıları vekalet vermek istiyor ve bunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklama ile Yurt içi, yurt dışı vekaleten kurbanlık fiyatları ne kadar? Sorusuna cevap vermis oldu. İşte vekalet yoluyla kurban kesecekler için tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır?

    Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Yurt içi, yurt dışı vekaleten kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekalet nasıl verilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılı Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı ve ibadetlerini henüz yerine getirmemiş olan Müslüman vatandaşlardan kendi kesmek yerine kurban vekaleti vermek isteyenler oluyor, peki nasıl ve nereden veriliyor? Vekaleten kurban kesiminin yurt içi ve yurt dışı olarak fiyatı değişiklik gösteriyor. İşte konuyla ilgili Diyanet açıklaması…

    YURT İÇİ VE YURT DIŞI VEKALETEN KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

    Vekâletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

    DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    Başkan Erbaş, TDV'nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

    "Vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir.

    Bütün bunların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde, şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacaktır.

    1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir.

        KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

        Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

        Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

        Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dönüşümde santim oyunu! Binde birini başkasına sattı
        Haberler Ekonomi Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Yurt içi, yurt dışı vekaleten kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekalet nasıl verilir?