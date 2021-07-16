Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Yurt içi, yurt dışı vekaleten kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekalet nasıl verilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılı Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı ve ibadetlerini henüz yerine getirmemiş olan Müslüman vatandaşlardan kendi kesmek yerine kurban vekaleti vermek isteyenler oluyor, peki nasıl ve nereden veriliyor? Vekaleten kurban kesiminin yurt içi ve yurt dışı olarak fiyatı değişiklik gösteriyor. İşte konuyla ilgili Diyanet açıklaması…
YURT İÇİ VE YURT DIŞI VEKALETEN KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
Vekâletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir." dedi.
DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Başkan Erbaş, TDV'nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir.
Bütün bunların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde, şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacaktır.
1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir.