16 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Haftanın son işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde işlem görüyor. Üst üste düşüşünü 6. işlem güne taşıyan dolar/TL, 8,4980 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5340'tan işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son durum