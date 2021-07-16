16 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Haftanın son işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde işlem görüyor. Üst üste düşüşünü 6. işlem güne taşıyan dolar/TL, 8,4980 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5340'tan işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,96 puan azalarak 1.363,28 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 3,08 puan ve yüzde 0,23 kazançla 1.370,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.356,95, en yüksek 1.373,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.363,28 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,01 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.470,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 46'sı geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Arçelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.