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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 19:23
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    • 16.07.2021 19:23
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    16 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    Akşam saatleriyle birlikte döviz kurunda yaşanan son dakika harekelilik vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusunun cevabını merak ediyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde işlem görüyor. Üst üste düşüşünü 6. işlem güne taşıyan dolar/TL, 8,4980 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5340'tan işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 16 Temmuz canlı döviz kurları!

    takvim.com.tr
    16 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Haftanın son işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde işlem görüyor. Üst üste düşüşünü 6. işlem güne taşıyan dolar/TL, 8,4980 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5340'tan işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,96 puan azalarak 1.363,28 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 3,08 puan ve yüzde 0,23 kazançla 1.370,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.356,95, en yüksek 1.373,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.363,28 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,01 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.470,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 46'sı geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Arçelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        ALTININ ONSU 1.812,20 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.812,20 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 azalışla 497 bin 730 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5039 lira, satışta 8,5380 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6063 lira, satışta 8,6408 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3782, dolar/yen paritesi de 110,15 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,02 kazanımla 72,81 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 16 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Dolar, euro ve sterlin kaç TL?