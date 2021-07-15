Sinema biletlerine sıfır vergi (Ekonomi haberleri)

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen 'sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması' uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.

VERİ MERKEZLERİ STRATEJİK DEĞERDE

Turkcell, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, gerçekleştirdiği yatırımlara hız verdi. O gece verilen büyük mücadelenin en büyük kahramanı Türk milletine, Turkcell teknolojisiyle destek olduklarını belirten Genel Müdür Murat Erkan, "Veri merkezlerinin ulusal veri güvenliği açısından stratejik değere sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı prensibiyle servislerimizi geliştiriyoruz. Temel stratejimizde dijital servislerimiz, dijital iş servislerimiz ve Techfin servislerimiz önemli yer tutuyor. Bu strateji dahilinde attığımız adımların, 15 Temmuz gibi hain girişimlere karşı da güçlü bir önleyici mekanizma oluşturduğuna inanıyoruz"

PATİLİ DOSTLAR TATİLDE

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber kedi köpek otellerine ilgi arttı. Geçen yıla oranla 2021'in ilk ayında patili dostlarımız için kedi köpek otellerine olan talep yüzde 114 artış gösterdi. Mayıs ve Haziran aylarında sıcakların yükselmesiyle birlikte tatile gitmeye başlayan hayvan severlerin kedi köpek otelleri talepleri üç katına çıkarken Temmuz ayı itibariyle günlük talepler zirveye ulaştı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle taleplerde büyük artış gözlendi. Bu taleplerin yüzde 50'sini İstanbul'daki pet sahipleri tarafından oluşturdu. Bakımından, oteline, nakil hizmetinden pet kargosuna kedi ve köpek hizmetlerinin ücretleri ise 294 TL ile 843 TL arasında değişiyor.