Dünya Bankası'dan Türkiye'ye salgınla mücadele kapsamında 1,5 milyar dolar destek

Finansal desteğin bir dizi teknik ve politika önerisi ile analitik çalışmayla birlikte sağlandığına işaret edilen açıklamada, 2021'deki yeni kredi onaylarıyla birlikte 23 projeyi desteklemek için sağlanan Türkiye'deki aktif kredi portföyünün 7 milyar doları aştığı aktarıldı.

"TÜRKİYE'DE VERİMLİ BİR 2021 MALİ YILI GEÇİRMİŞ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Yeni mali yıl için hazırlanan finansman projelerine de değinilen açıklamada, jeotermal geliştirme, kentsel dayanıklılık, entegre su koruma, tarımsal gıda değer zincirlerinde iklime duyarlı ve rekabetçi büyüme, Türkiye'de dağıtık güneş fotovoltaik panellerinin yaygınlaştırılması, İzmir depremi sonrası yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı yeniden inşa gibi projelerin hazırlık çalışmalarının devam ettiği, bu projeler için henüz bir kredi anlaşması imzalanmadığı ifade edildi.