Ucuz benzin yakmasın

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Palandöken, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi. Piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatının belli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Başta 10 numara yağ olmak üzere maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken, aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Ttatil yolculuklarınız kabusa dönüşmesin"
- Ekonomi
- 11.07.2021 Gazete