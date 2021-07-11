Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ucuz benzin yakmasın

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Palandöken, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi.

    Ucuz benzin yakmasın
    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Palandöken, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi. Piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatının belli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Başta 10 numara yağ olmak üzere maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken, aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Ttatil yolculuklarınız kabusa dönüşmesin"
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı
    Haberler Ekonomi Ucuz benzin yakmasın