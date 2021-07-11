Ucuz benzin yakmasın

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Başkanıtatile çıkacakvatandaşları şehirler arasıyollarda akaryakıt alırkendikkatli olmaları yönünde uyardı.Palandöken, özel araçlarıyla tatileçıkacak vatandaşların tasarrufiçin daha ucuza akaryakıt bulmaarayışına girmemeleri ve şehirlerarası yollardaki ucuz akaryakıttabelalarına aldanmamalarıgerektiğini bildirdi. Piyasadamotorin ve benzinin ortalamalitre fiyatının belli olduğunuvurgulayan Palandöken, şunlarıkaydetti: "Bir ürün, maliyetininaltındaki fiyatlara satılıyorsa oürünün kalitesinden şüphelenmekgerekir. Kimse ortalamanınaltında satışla zararına ticaretyapmaz. Baştaolmak üzere maliyetinin altındasatılan kaçak akaryakıtla depoyuucuza doldurayım derken,aracınızın motorundan olupdaha ağır bir fatura ödemeyin.Ttatil yolculuklarınız kabusadönüşmesin"