SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üreticimize 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARINI KORUMA DESTEĞİ

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.