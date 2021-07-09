SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üreticimize 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yapılacak ödeme desteğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, müjdeyi Twitter hesabından verdi.
Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:
420 MİLYON LİRALIK DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL,
ÇAY TAZMİNATLARI
Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL, Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL, Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL,