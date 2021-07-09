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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 09:27
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    • 09.07.2021 09:39
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    SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üreticimize 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başladıklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon, çay budama masrafı kapsamında ise 4 milyon 353 bin lira ödeme hesaplara aktarılacağını açıkladı.

    Bakan açıkladı! 420 milyon hesaplarda

    Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yapılacak ödeme desteğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, müjdeyi Twitter hesabından verdi.

    Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

    420 MİLYON LİRALIK DESTEK
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL,

    ÇAY TAZMİNATLARI
    Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL, Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL, Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL,

        HAYVAN GENETİK KAYNAKLARINI KORUMA DESTEĞİ
        Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.
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