Ray Sigorta en değerli 100 marka arasında

Uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance tarafından çok sayıda kriter dikkate alınarak şirketlerin marka değerinin belirlenmesi sonucunda hazırlanan Türkiye'nin En Değerli Markaları Raporu 2021 listesi yayımlandı. Bir kez daha 'Türkiye'nin En Değerli 100 Şirketi' arasında yer alarak başarılarını taçlandıran Ray Sigorta, bir önceki yıla göre yüzde 32.1 değişim ile marka değerini en çok artıran 6'ncı şirket oldu. Marka değerinin ortak bir hedefe inanmış ve kemikleşmiş kurum kültürüyle hareket eden bir ekip tarafından büyütülebileceğini vurgulayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Erdoğan, "Rakamlarla aramız iyidir, ama bizim için sigortacılık rakamlardan ibaret değil. Sigortacılık yardımlaşmadır; ihtiyacı olanın anında yanında yer almak, iş ortaklarına zor günlerinde nefes olmaktır" dedi.