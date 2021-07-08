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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 09:14
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    • 08.07.2021 09:14
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    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ödenecek mi?

    2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 30 Haziran’da sona eren nakdi ücret desteğinin uzatılmayacağının açıklanmasının ardından bu destekleri alan vatandaşlar, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabını sorguluyor. Temmuz ayı ödemelerinin henüz yatmaması nedeniyle, Temmuz’da nakdi ücret desteği ödemesi olup olmayacağı araştırılıyordu. Peki; 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ödenecek mi?

    2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Temmuz ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Haziran tarihinde sona eren nakdi ücretin son maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlar ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, binlerce çalışanın faydalandığı ödemelerle ilgili merak edilen bilgiler!

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

    En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.

    Nakdi ücret desteği ödemeleri ise yeniden uzatılmadı. Nakdi ücret desteğinin, önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olması bekleniyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA!

    Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor.

    Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

        2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ödenecek mi?