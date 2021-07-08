BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? En az ilkokul mezunu işçi personel alımı başvuru sayfası!

BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Marketlere en az ilkokulu mezunu işçi personel alımı için binlerce kişi başvuruda bulunuyor. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM, A101, Migros ve Carrefour gibi marketler çok sayıda personele ihtiyaç duyabiliyor. Bu nedenle firmalar internet üzerinden başvuru alıyor. Bu marketlerde çalışabilmek için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,
- Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,
- Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,
- Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,
BAŞVURU
Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.