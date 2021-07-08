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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 11:30
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    • 08.07.2021 11:30
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    BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? En az ilkokul mezunu işçi personel alımı başvuru sayfası!

    BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye’nin birçok noktasında bulunan BİM, A101, Migros, Carrefour gibi marketlerde çalışmak isteyen vatandaşlar için açık iş pozisyonları bulunuyor. En az ilkokul mezunu işçi personel alımı için süreç devam ediyor. İnternet üzerinden alınan başvurulara hem öğrenciler hem de lise veya üniversite mezunu kişiler başvurabiliyor. İşte; BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? En az ilkokul mezunu işçi personel alımı başvuru sayfası!

    BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Marketlere en az ilkokulu mezunu işçi personel alımı için binlerce kişi başvuruda bulunuyor. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM, A101, Migros ve Carrefour gibi marketler çok sayıda personele ihtiyaç duyabiliyor. Bu nedenle firmalar internet üzerinden başvuru alıyor. Bu marketlerde çalışabilmek için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olabiliyor.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,

    - Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,

    - Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,

    - Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

    - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,

    BAŞVURU

    Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.

        Bim market personel alımı başvuru sayfası

        https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

        Carrefour personel alımı başvuru sayfası:

        https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788

        Migros personel alımı iş başvuru sayfası

        https://basvuru.migros.com.tr/

        Şok marketler personel alımı iş başvuru sayfası:

        https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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        Şimdi de vatandaşlara çomar diye hakaret etti
        Haberler Ekonomi BİM, A101, Migros, Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? En az ilkokul mezunu işçi personel alımı başvuru sayfası!