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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 06:57
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    • 08.07.2021 06:57
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    Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KTSKR eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?

    Ekonomi gündemini takip edenler ' Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek?' Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kütahya Şeker paylarının halka arzı 1-2 Temmuz tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Bu bağlamda yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi merak edip araştırıyor. Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası olma özelliğini taşıyan Kütahya Şeker Fabrikası'nın halka arzının büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu. Peki, Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek 2021?

    Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? Sorusu yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kütahya Şeker halka arz talep toplama işlemlerini 1-2 Temmuz tarihlerinde tamamlamladı. Bu bağlamda, şirket tarafından halk arz büyüklüğü açıklanırken borsada ne zaman işlem göreceği de belli oldu. Peki, Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek? İşte cevabı!

    KÜTAHYA ŞEKER NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih 8 Temmuz 2021 olarak açıklandı. KAP'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 9.368.780 TL nominal değerli paylar 08/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21 TL/pay baz fiyat, "KTSKR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."



    KÜTAHYA ŞEKER'İN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 196,7 MİLYON TL OLDU

    Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Halka arzının büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu

    Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi.



        Kütahya Şeker paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 21 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 196.744.380 TL olarak gerçekleşti.

        Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

        Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 20.148 adet emir ile toplam 9.506.402 pay karşılığı toplam 199.634.442 TL talep toplandı. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 19.564 adet emir ile talep edilen toplam 9.368.780 pay dağıtıma konu edildi.

        KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI HAKKINDA

        Kütahya Şeker Fabrikası 04.03.1953 tarihinde 8.000.000 TL sermaye ile 7.500 dekar üzerine 3830 m² kapalı alana kurulmuştur. Makine ve tesisleri Alman firmaları tarafından temin edilmiş, inşaat ve montajı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. teknik elemanları ve işçileri tarafından tamamlanmıştır.

        4 Kasım 1954 günü işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1.800 ton/gün'e çıkarılmıştır.

        233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.'nin 22. Maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türk Şeker'in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.1993 gün ve 28.400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
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        Haberler Ekonomi Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KTSKR eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?