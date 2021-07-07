Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KTSKR eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?

Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? Sorusu yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kütahya Şeker halka arz talep toplama işlemlerini 1-2 Temmuz tarihlerinde tamamlamladı. Bu bağlamda, şirket tarafından halk arz büyüklüğü açıklanırken borsada ne zaman işlem göreceği de belli oldu. Peki, Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek? İşte cevabı!
KÜTAHYA ŞEKER NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih 8 Temmuz 2021 olarak açıklandı. KAP'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 9.368.780 TL nominal değerli paylar 08/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21 TL/pay baz fiyat, "KTSKR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."
KÜTAHYA ŞEKER'İN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 196,7 MİLYON TL OLDU
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Halka arzının büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu
Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi.