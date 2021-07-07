Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KTSKR eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?





KÜTAHYA ŞEKER'İN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 196,7 MİLYON TL OLDU



Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Halka arzının büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu



Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi.