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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 14:21
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    • 07.07.2021 14:21
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    7 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 7 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    7 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Logo Yazılım 36,80 34,80 5,75
    RTA Laboratuvarları 20,52 19,84 3,43
    Alarko Holding 9,52 9,28 2,59
    Netaş Telekomünikasyon 21,08 20,60 2,33
    Yapı ve Kredi Bankası 2,27 2,22 2,25
    Afyon Çimento 3,86 3,78 2,12
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Garanti Bankası 8,75 8,61 1,63
    Esenboğa Elektrik 30,66 30,20 1,52
    Ford Otosan 172,60 170,10 1,47
    Alarko GMYO 20,82 20,52 1,46
    Migros Ticaret 33,90 33,44 1,38
    Fenerbahçe Futbol 37,06 36,56 1,37
    Eczacıbaşı İlaç 5,97 5,89 1,36
    Hedef Girişim 3,00 2,96 1,35
    Kordsa Teknik Tekstil 21,06 20,78 1,35
    Kerevitaş Gıda 4,61 4,55 1,32
    Torunlar GMYO 3,08 3,04 1,32
    Parsan 29,54 29,16 1,30
    İndeks Bilgisayar 6,23 6,15 1,30

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Erbosan 136,50 141,70 -3,67
    Türk Traktör 173,60 178,60 -2,80
    Pegasus 75,60 76,70 -1,43
    Nuh Çimento 40,76 41,28 -1,26
    Odaş Elektrik 1,95 1,97 -1,02
    Bera Holding 12,47 12,59 -0,95
    Global Yatırım Holding 3,27 3,30 -0,91
    Otokar 279,10 281,30 -0,78
    Hektaş 7,70 7,75 -0,65
    Karsan Otomotiv 3,91 3,93 -0,51
    Ege Endüstri 1.274,90 1.280,00 -0,40
    Ereğli Demir Çelik 17,95 18,02 -0,39
    Eczacıbaşı Yatırım 39,84 39,98 -0,35
    Konya Çimento 897,00 900,00 -0,33
    Sabancı Holding 9,26 9,29 -0,32
    Koza Altın 109,90 110,20 -0,27
    Doğuş Otomotiv 26,28 26,34 -0,23
    Koza Madencilik 13,65 13,68 -0,22
    Tofaş Oto Fabrikası 31,40 31,46 -0,19
    SASA Polyester 28,86 28,90 -0,14

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