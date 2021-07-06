SMS ile kredi veren bankalar belli oldu! Anında hesaplara yatıyor! Nakit ihtiyaçlarına garanti çözüm!

Günümüzde çoğu insan, değişik sebeplerden kaynaklı kredi lüzumsinimi duymaktadır. Bu amaçla hemen kredi nasıl alınır? Herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Fakat lüzum işlerin yoğunluğu, lüzumse pandemi gibi haller nedeniyle bankaya gitmek her vakit olası olmayabilir. Cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, gerekli bilgileri yazdıktan sonra bankanın numarasına mesaj yollanmaktadır. Bu aşamanın ardından banka çalışanlarına gelen bilgiler inceleme altına alınır ve tüketiciye en kısa süre içerisinde geri dönüş yapılır. . Eğer kredinize onay verilirse belgeleri tamamlamak için banka şubesini ziyaret etmelisiniz.
Bu durumda insanlar doğal olarak SMS ile nasıl kredi alabileceğini merak eder. Bunun için tercih edebileceğiniz çok sayıda banka vardır ve bazıları şöyledir;
Vakıfbank
Finansbank
Aktif Bank
Akbank
Ziraat Bankası
Bu gibi bankalar sayesinde saat kaç olursa olsun, SMS ile müracaat edebilirsiniz. Ardından banka bir inceleme yapacak ve size dönüş sağlayacaktır.
Akbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer bankadır. Bunun için ilk olarak "KREDİ" yazıp bir boşluk bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "4425" adresine yollamanız gerekir. 4425 ihtiyaç kredisi için geçerli olup, Avea ya da Vodafone kullanıyorsanız "0532 750 25 25" numarasına gönderilir.