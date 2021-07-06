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    Arıcılığa Sakarya katkısı

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Sakarya Irkı' arıların popülasyonunu artırarak, bal üretiminde Türkiye'yi zirveye taşımak hedefiyle '54 Katılımcı Arıcılık' projesini hayata geçirdi. 3 etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, eğitim programına alındı. Temel eğitimi tamamlayan üreticiler arasından 42 katılımcı ile anlaşma yapıldı.

    Arıcılığa Sakarya katkısı

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Sakarya Irkı' arıların popülasyonunu artırarak, bal üretiminde Türkiye'yi zirveye taşımak hedefiyle '54 Katılımcı Arıcılık' projesini hayata geçirdi. 3 etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakarya üretici, eğitim programına alındı. Temel eğitimi tamamlayan üreticiler arasından 42 katılımcı ile anlaşma yapıldı.

    3 aile ana arı üretimi, 5 aile suni oğul üretimi, 6 aile arı sütü üretimi, 4 kişi arı zehri üretimi ve 10 kişi de polen-propolis üretimi olmak üzere görev dağılımı yapılıp çalışmalara başlandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ikinci aşamada üreticilere ait kovanların Sakarya Botanik Cennet Vadisi'ne yerleştirildiğini aktardı. Projenin son etabında markalaşma ve üretimi pazara sürme sırasının geldiğini belirten Yüce, "BAL 54 isimli marka oluşturarak çiftçilerimizin ürettikleri balı tüketiciyle buluşturduk" diye konuştu.

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