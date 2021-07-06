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    65 yaş aylığı 828, engelli aylığı 661-991 TL

    Bu ay, sadece emekliler değil, pek çok kesim için zam ayı oldu. Memur maaş katsayısındaki artış; emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltti.

    Engelliye-yaşlıya yeni maaş

    Bu ay, sadece emekliler değil, pek çok kesim için zam ayı oldu.

    Memur maaş katsayısındaki artış; emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltti.

    Buna göre;


        Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 liradan 3 bin 56 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 155 liradan 2 bin 337 liraya ulaştı.

        763 lira olan 65 yaş aylığı 828 liraya yükseldi.

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 797 liraya çıktı.
            Memura çifte kazanç
            Haberler Ekonomi 65 yaş aylığı 828, engelli aylığı 661-991 TL