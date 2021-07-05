OPEC+ grubunda anlaşmazlık! Bakanlar Toplantısı iptal edildi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan çıkan anlaşmazlık sonucu Bakanlar Toplantısı iptal edildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle üçüncü kez bir araya gelecekti ancak üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle toplantı gerçekleştirilemedi.

TOPLANTI TARİHİ BELLİ DEĞİL

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun, 18. Bakanlar Toplantısı'nın iptal edildiği bildirildi. Yeni toplantı tarihinin ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisine yer verildi.

PETROL FİYATLARI ARTTI

OPEC+ toplantısının iptalinin ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 artışla 77,23 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,59 artışla 76,37 dolara ulaştı.

ÇIKMAZA GİREN GÖRÜŞMELER

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, 1 Temmuz'da ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin kararı görüşmek üzere toplanmış ancak iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üye ülkeler arasında anlaşmaya varamaması üzerine karar toplantısı bugüne ertelenmişti.

Perşembe ve cuma günü gerçekleştirilen görüşmelerde ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenirken, görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin "üretim kotasının artırılması" isteği nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

OPEC+ ÜLKELERİNİN GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMA KARARI

OPEC+ grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almış, grubun lideri konumundaki Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu. Böylece, mayıs-temmuz döneminde grubun günlük petrol üretiminde yaklaşık 2,1 milyon varillik artışa gidilmişti.