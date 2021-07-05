Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 17:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 17:27
    ABONE OL

    İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

    Gündemde binlerce vatandaş İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı devlet tarafından birçok destekler yapılmıştı ve bunlar arasında 17 Nisan'da başlayan işten çıkartma yasağı da yer alıyordu. Bu yasak 1 Temmuz’da normalleşmenin başlaması nedeniyle 30 Haziran'da sona erdi. Milyonlarca kişi de işsizlik maaşıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

    takvim.com.tr
    İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı?

    İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği alan ve almayan diğer vatandaşlar işsizlik maaşına başvuruda bulunup alabiliyor mu? Kendi istediği ile işten ayrılanlar da bu haktan yararlanabiliyor mu? İşte ayrıntılar…

    İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

    Normal şartlar altında işten istifa eden çalışanların işsizlik maaşı alması gibi bir durum söz konusu değildir.Ancak eğer kısa çalışma ödeneği almışsa bu kişi 30 Haziran'ın sonrasında kendi isteği ile işten ayrılmış da olsa işveren tarafından çıkartılmış da olsa işsizlik ödeneği alabilir.

    Bahsi geçen kişiler normalleşme sonrası yeniden 600 prim gününü dolduruncaya dek işsiz olduklarında, KÇÖ almaya başladıklarında hak kazandıkları süre kadar işsizlik ödeneğini alabilir.İleriki süreçlerde 600 prim gününü tamamlayan kişiler ise yeni hak ettikleri süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar süre boyunca verildiği işsizlik hakkından faydalanma konusu açısından önemli taşımamaktadır.
    KÇÖ bir hafta da alınsa 12 ay da alınsa, bir çalışan istifa ettiğinde veya işveren tarafından haklı bir nedenle çıkarıldığında işsizlik ödeneği alabilmektedir.

    İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

    Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır. Tabii, bu ödeneği almaya hak kazanmanız için de İŞKUR'un yönetmeliğinde belirlediği ve bizim de yazımızda bahsettiğimiz işsizlik maaşından yararlanma koşullarını sağlamanız gerekiyor. Bu aylığın miktarı ve süresi, maaşınıza ve ödenen işsizlik sigortası primine göre değişkenlikler gösterir.

        İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADAR?

        Çalışanların ödediği, işsizlik sigortası prim günü sayısına göre işsizlik ödeneği süresi değişkenlik gösterebiliyor. İşçilerin alacağı maaşlar aşağıdaki gibidir;

        İşsizlik sigortası primi 600 gün ödenmişse 6 ay,

        İşsizlik sigortası primi 900 gün ödenmişse 8 ay,

        1080 gün ve daha fazla işsizlik sigortası primi ödemiş çalışanlar ise, 10 ay boyunca işsizlik aylığı alacaktır.

        BAŞVURULAR NASIL, NEREYE YAPILIR?

        İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

        İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılıyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekme konusunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili oluyor. Sistemde kayıtlı iBAN numarası bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılırken bilgileri bulunmayanlar ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile beraber bir PTTBank şubesinden ödeneklerini alabiliyorlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları son dakika açıklandı mı 2021?
        Haberler Ekonomi İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?