İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği alan ve almayan diğer vatandaşlar işsizlik maaşına başvuruda bulunup alabiliyor mu? Kendi istediği ile işten ayrılanlar da bu haktan yararlanabiliyor mu? İşte ayrıntılar…
İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?
Normal şartlar altında işten istifa eden çalışanların işsizlik maaşı alması gibi bir durum söz konusu değildir.Ancak eğer kısa çalışma ödeneği almışsa bu kişi 30 Haziran'ın sonrasında kendi isteği ile işten ayrılmış da olsa işveren tarafından çıkartılmış da olsa işsizlik ödeneği alabilir.
Bahsi geçen kişiler normalleşme sonrası yeniden 600 prim gününü dolduruncaya dek işsiz olduklarında, KÇÖ almaya başladıklarında hak kazandıkları süre kadar işsizlik ödeneğini alabilir.İleriki süreçlerde 600 prim gününü tamamlayan kişiler ise yeni hak ettikleri süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar süre boyunca verildiği işsizlik hakkından faydalanma konusu açısından önemli taşımamaktadır.
KÇÖ bir hafta da alınsa 12 ay da alınsa, bir çalışan istifa ettiğinde veya işveren tarafından haklı bir nedenle çıkarıldığında işsizlik ödeneği alabilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır. Tabii, bu ödeneği almaya hak kazanmanız için de İŞKUR'un yönetmeliğinde belirlediği ve bizim de yazımızda bahsettiğimiz işsizlik maaşından yararlanma koşullarını sağlamanız gerekiyor. Bu aylığın miktarı ve süresi, maaşınıza ve ödenen işsizlik sigortası primine göre değişkenlikler gösterir.