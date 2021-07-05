İstifa edince işsizlik maaşı alınır mı? 2021 işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Normal şartlar altında işten istifa eden çalışanların işsizlik maaşı alması gibi bir durum söz konusu değildir.Ancak eğer kısa çalışma ödeneği almışsa bu kişi 30 Haziran'ın sonrasında kendi isteği ile işten ayrılmış da olsa işveren tarafından çıkartılmış da olsa işsizlik ödeneği alabilir.

Bahsi geçen kişiler normalleşme sonrası yeniden 600 prim gününü dolduruncaya dek işsiz olduklarında, KÇÖ almaya başladıklarında hak kazandıkları süre kadar işsizlik ödeneğini alabilir.İleriki süreçlerde 600 prim gününü tamamlayan kişiler ise yeni hak ettikleri süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar süre boyunca verildiği işsizlik hakkından faydalanma konusu açısından önemli taşımamaktadır.

KÇÖ bir hafta da alınsa 12 ay da alınsa, bir çalışan istifa ettiğinde veya işveren tarafından haklı bir nedenle çıkarıldığında işsizlik ödeneği alabilmektedir.