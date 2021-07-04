Ve 3 ay ödeme yapılmayacak! Bayram öncesi paraya ihtiyacı olan asgari ücretliye hemen 5.000 ve 10.000 TL veriliyor

Bayram öncesi şeker gibi bir haber vatandaşları mest edecek. İNG ve TEB bankası ihtiyaç kredileri veriyor. Bu anlamda TEB Bankası %1,59 faiz seviyesi ile kredi verdiğini duyurdu. Bayram amacıyla yazılı bildirimde tespit edilen özel banka 3 ay süresince ödeme alınmayacağını açıkladı. Bankanın kampanyasından faydalanmak isteyenlerin CEPTETEP Mobil ya da İnternet Şubesi'nden müracaat yapabileceği bildirildi. İNG Bank'tan uygun faizli kredi almak için Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra'lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.
Kampanya Detayları:
Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
%1,59 faiz oranından KKB skoru 1879 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
Ertelenen kredilerin ödeme planlarında ilk taksit olarak görünen kalem erteleme faizinden oluşmaktadır. Erteleme faizini içeren taksit talep edilen vadeye ek olarak eklenmekte olup, bu taksit ile birlikte toplam vade 36 ayı aşamaz.
İhtiyaç kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.
Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.
Turuncu Ekstra'lılar nakit iade ile ekstra kazançlı
Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz.
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra'lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.