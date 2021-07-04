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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 08:27
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    • 05.07.2021 08:27
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    Ve 3 ay ödeme yapılmayacak! Bayram öncesi paraya ihtiyacı olan asgari ücretliye hemen 5.000 ve 10.000 TL veriliyor

    Kurban Bayramı evveli paraya gereksinimi olan asgari ücretli çalışanlar kredi araştırmalarına başladılar. Kamu ve özel bankalar ise bayram kampanyalarını peş peşe açıkladılar. TEB Bankası 3 aya kadar ertelemeli kredisi ile ilgili açıklama yaptı. Banka açıklamalarına göre, 10 TL bin çeken bir vatandaş aylık 386,56 TL kredi ödemesi yapabilirler. Kredi notu, herhangi bir kredi başvurusunda finans kuruluşlarının esas aldığı nottur. Tüketicinin risk durumunu ifade ettiği için kredi ya da kredi kartı gibi başvurulardan önce tüketici tarafından bilinmesi, kredinin onaylanıp onaylanmayacağıyla ilgili fikir vereceğinden tüketiciye büyük kolaylık sağlar.

    takvim.com.tr
    Bayram öncesi paraya ihtiyacı olan asgari ücretliye hemen 5.000 ve 10.000 TL veriliyor

    Bayram öncesi şeker gibi bir haber vatandaşları mest edecek. İNG ve TEB bankası ihtiyaç kredileri veriyor. Bu anlamda TEB Bankası %1,59 faiz seviyesi ile kredi verdiğini duyurdu. Bayram amacıyla yazılı bildirimde tespit edilen özel banka 3 ay süresince ödeme alınmayacağını açıkladı. Bankanın kampanyasından faydalanmak isteyenlerin CEPTETEP Mobil ya da İnternet Şubesi'nden müracaat yapabileceği bildirildi. İNG Bank'tan uygun faizli kredi almak için Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra'lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.

    Kampanya Detayları:

    Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.

    %1,59 faiz oranından KKB skoru 1879 ve üstü müşteriler yararlanabilir.

    Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.

    Ertelenen kredilerin ödeme planlarında ilk taksit olarak görünen kalem erteleme faizinden oluşmaktadır. Erteleme faizini içeren taksit talep edilen vadeye ek olarak eklenmekte olup, bu taksit ile birlikte toplam vade 36 ayı aşamaz.

    İhtiyaç kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.

    Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

    TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.


    Turuncu Ekstra'lılar nakit iade ile ekstra kazançlı

    Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz.

    Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra'lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.

        Böylece alacağınız nakit iade ile %1,54* olan ihtiyaç kredisi faiz oranınız,

        5.000 TL'ye kadar %0,99,

        5.001- 20.000 TL arası %1,39,

        20.000 TL üzerinde ise %1,59 olarak yansır.

        Kredi Notu Neden Bilinmeli?

        Kredi notu, herhangi bir kredi başvurusunda finans kuruluşlarının esas aldığı nottur. Tüketicinin risk durumunu ifade ettiği için kredi ya da kredi kartı gibi başvurulardan önce tüketici tarafından bilinmesi, kredinin onaylanıp onaylanmayacağıyla ilgili fikir vereceğinden tüketiciye büyük kolaylık sağlar.

        Kredi notu, günümüzde sadece bankacılık işlemlerinde değil GSM operatörleri, araç kiralama şirketleri, beyaz eşya mağazaları ve çeşitli ticari şirketlerde de kullanılmaya başlandığı için birçok yerde karşımıza çıkabiliyor.

        Çeşitli kurumlar için ticari güven duygusunu ifade ettiği için kredi notunun kişi tarafından düzenli kontrol edilmesi ve yüksek tutulmaya çalışılması önemlidir.
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        Haberler Ekonomi Ve 3 ay ödeme yapılmayacak! Bayram öncesi paraya ihtiyacı olan asgari ücretliye hemen 5.000 ve 10.000 TL veriliyor