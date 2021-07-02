Zam tezgahı! Tarladan markete 4.4 kat fark

Gıdada üretici ile market fiyatı arasındaki uçurum Haziran'da da kapanmadı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verileri, 4.4 kata varan fiyat farkını ortaya koydu. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran'da, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 341.18 ile karpuzda görüldüğünü kaydetti.
Bayraktar, Haziran'da markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verileri, 4.4 kata varan fiyat farkını ortaya koydu. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran'da, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 341.18 ile karpuzda görüldüğünü kaydetti.
Bayraktar, Haziran'da markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü söyledi.