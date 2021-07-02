Volkswagen ve Audi satışı gerçekleştiren Doğuş Otomotiv Irak pazarından çekildi

Doğuş Otomotiv Irak pazarı için sözleşme yenilemeyerek bölgeden çıkma kararı aldı. Audi, Volkswagen araçların satışlarını gerçekleştiren Doğuş Otomotiv, Irak'ın Erbil kentinde bulunan şirketini de tasfiye ediyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Irak'ta Volkswagen ve Audi marka araçların ithalatı, dağıtımı, satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetleri D-Auto LLC yürütüyordu. Doğuş Otomotiv, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmış oldu.