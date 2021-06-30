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    • Ekonomi
    • 30.06.2021 08:28
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    • 30.06.2021 08:32
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    Başkan Erdoğan imzaladı Varlık Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dakika haberine göre bugün sona erecek olan Varlık Barışı'na başvuru süresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Varlık Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı

    Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzamış oldu.

    Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştı. Yurtiçi ya da yurtdışındaki döviz, altın gibi değerler banka ya da aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme entegre oluyor.

    Varlık Barışı'ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar.

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    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan imzaladı Varlık Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı