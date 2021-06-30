2.2 milyon kişiden 101 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Bakan Bilgin, vatandaşların yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısı yaptı.