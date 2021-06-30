2.2 milyon kişiden 101 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Bakan Bilgin, vatandaşların yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısı yaptı.
'PROJELERLE GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ'
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Bakanlık yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Resmi ziyarette GAİB'in son dönemde bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler ile ihracatı gerçekleştirilen ürün kalemlerinin çeşitlendirilmesine yönelik birçok konu Ticaret Bakanlığı'nın gündemine taşındı. Bölgenin öne çıkan sektörlerinde gençliğe yatırım yapan projeler ürettiklerini ifade eden Kileci; "Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede, yürütmekte olduğumuz projeleri aktardık" dedi.
60 KİŞİYE ÖZEL MODEL
Rols Royce, 1930'ların sonlarında Rolls-Royce R V12 motorla çalışan Thunderbolt'la dünya kara hız rekorunu 3 kez kıran George Eyston'dan ilham alarak Landspeed koleksiyonunu sundu. Koleksiyondaki Wraith modelinden 35, Dawn'dan ise 25 adet üretileceği duyuruldu, siparişler alınmaya başladı.