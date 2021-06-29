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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 07:42
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    • 29.06.2021 07:42
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    KÇÖ son dakika uzatıldı mı 2021? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği var mı?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Pandeminin olumsuz etkilerini aza indirgemek için milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıştı. Bu ödemelerden yararlanan kişiler, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusunun cevabını araştırıyor. Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği için son tarihin 30 Haziran olduğu açıklanmıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte son durum!

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

    Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 30 Haziran'da biteceği duyurulan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği için son tarihin 30 Haziran olduğu açıklanmıştı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar.

    Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kararın ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor.

    İki aylık periyotlar halinde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin aşılama çalışmalarının artması ve kısıtlamalarda hafifletmeye gidilmesi nedeniyle uzatılmayacağı düşünülüyor. Olası uzatma kararı gelmesi durumunda bunun kısıtlamaların devam edeceği sektörleri kapsaması bekleniyor.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

    Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

        Kısa Çalışma Ödeneği sigortalılara verilen bir ödemedir. Bu ödemenin verilmesi için sigortalının çalıştığı iş yerinin kriz, sektörel veya bölgesel krizden olumsuz etkilenmiş olması şartı aranır. Bu uygulama üç ayı geçmemek şartıyla, iş yerinde çalışamayan sigortalılara gelir desteği sağlamaktadır.
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        Haberler Ekonomi KÇÖ son dakika uzatıldı mı 2021? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği var mı?