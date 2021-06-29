KÇÖ son dakika uzatıldı mı 2021? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği var mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kararın ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor.

İki aylık periyotlar halinde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin aşılama çalışmalarının artması ve kısıtlamalarda hafifletmeye gidilmesi nedeniyle uzatılmayacağı düşünülüyor. Olası uzatma kararı gelmesi durumunda bunun kısıtlamaların devam edeceği sektörleri kapsaması bekleniyor.