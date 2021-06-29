Gözler oradaydı! Ziraat Bankası’nda parası olan herkes için açıklandı! TC kimlik ile başvuru yapmanız gerekiyor

Ziraat Bankası'nda parası olan herkes için önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerin hesaplarındaki miktar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilmeden önce kimlikleri ile şubelere başvuruda bulunması gerekiyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ziraat Bankası'nda birikim yapıyor. Bu kapsamda hesabı olanları ilgilendiren önemli bir bilgilendirmede bulunuldu. Birikimli Mevduat Hesabı asgari 3 yıl, azami 10 yıl vade ile açılan, aylık veya 3 aylık sürelerde hesaba düzenli para yatırmaya imkan veren bir vadeli mevduat hesabıdır.
Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.