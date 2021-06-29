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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 17:10
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    • 29.06.2021 17:11
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    Antalya'ya 8 günde 120 bin Rus turist geldi

    Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusya'nın uçuşları tekrar başlatması ile Akdeniz turizminde dengelerin değiştiğini belirterek, Antalya'ya 8 günde 120 bin Rus turist geldiğini  söyledi.

    DHA
    Antalya'ya 8 günde kaç turist geldi?

    Recep Yavuz son iki ayı Ukrayna, Doğu Avrupa ve kısıtlı miktarda Batı Avrupa ülkelerinden gelen turistlerle diğer Akdeniz ülkelerinin gerisinde geçiren Antalya'nın, Rusya uçuşlarının başlaması ile haziranın son haftası itibarıyla en çok turist ağırlayan tatil destinasyonu olduğunu kaydetti.

    26 Haziran Cumartesi günü 60 bin yurt dışı gelişiyle Antalya'nın bugüne kadar gerçekleşen yılın en yüksek sayısına ulaştığını belirten Recep Yavuz, "Aynı gün 18 bin Rus misafir şehrimize tatile geldi. Rusya kısıtlı miktarda Güney Kıbrıs ve Yunan Adalarına charter seferlerine devam ediyor. Ancak nisan ortasında büyük ümitlerle Rus misafirler için hazırlıklar yapan ve naklen yayınlarla çeşitli tanıtım faaliyetleri yürüten Mısır'ın tatil bölgelerine Rusya'dan halihazırda herhangi bir uçuş gerçekleşmedi.

    Rus turistler ancak Kahire'ye inen tarifeli seferlerle uzun bir otobüs yolculuğu sonrasında Kızıldeniz sahillerine gidebildi. Mısır, artan sıcaklarla birlikte sanırım temmuz itibarıyla sezonu kapatarak, ümitlerini sonbahara erteledi" diye konuştu.

        Türkiye uçuşlarının başlamasının sadece Mısır'ı değil Yunanistan, Kıbrıs ve adaları da etkilediğini anlatan Yavuz, şunları söyledi: "Anlaşmalar gereği kısıtlı kontenjanla gerçekleşen uçuşların artması planlanırken, Antalya'nın devreye girmesi ile resim komple değişti. Bugün Rusya'dan Girit'e 1, Güney Kıbrıs'a 8 uçuş gerçekleşirken, Antalya'ya 58 uçuş gerçekleşiyor. Uçuş yasağının kalkması üzerine Rus misafirlerin Antalya gelişleri artarak devam ediyor. Buna göre yasağın kalkması ile birlikte 22-29 Haziran haftasında, 8 gün içinde 120 bin Rus misafir Antalya'ya geldi."
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