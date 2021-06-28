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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 09:52
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    • 28.06.2021 09:52
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    Haziran ayı güncel fındık fiyatları ne kadar oldu? 28 Haziran Giresun, Ordu, Sakarya, Samsun il il fındık fiyat listesi 2021!

    28 Haziran 2021 güncel fındık fiyatları! Alıcılar ve üreticiler fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlık için son derece önemli olan fındık üretimi ülkemizin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 28 Haziran Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Bunların yanı sıra üreticilerin fiyat beklentileri de ön plana çıkıyor. İşte 2021 haziran ayı güncel fındık fiyatları!

    takvim.com.tr
    2021 Haziran ayı güncel fındık fiyatları ne kadar oldu?

    Fındık fiyatları bugün ne kadar? Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 28 Haziran Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...

    HAZİRAN FINDIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?

    Fındıkta maliyet çalışmalarının taban fiyatın oluşması için önemli olduğunu kaydeden TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "2021 yılı hasat dönemi yaklaşırken ziraat odaları olarak çalışmalara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalışmaları önemli. Maliyet çalışmalarıyla taban fiyatın oluşması gerekmektedir. 2021 yılının maliyet çalışmasının sonucu 22 lira 85 kuruş olarak oraya çıkmıştır. Sadece çalışmamızı geçtiğimiz yılın dekar başına rekoltesini baz alarak yaptık. Dolayısıyla Ordu'da 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruştur. Çalışmalarımızla ilgili dosyalarımızı hazırladık." dedi.

    Üreticilerin fındık fiyatı için 30 lira beklentisi içerisinde olduğunu belirten Soydan, şöyle devam etti;

    "2021 hasat döneminde hasattan önce fiyatların açıklanması, hasattan önce alım kararlarının TMO tarafından açıklanması önem arz etmektedir. 22 lira 85 kuruş olan maliyetin üzerine yüzde 30'luk refah payı verilerek ve ayrıca geçen sene 22 lira levant kalite, 22 lira 20 kuruş olan Giresun kalite olarak belirlenen fındık fiyatının en azından 2020 yılındaki fiyatın en azından yansıtılarak bir taban fiyatın oluşmasını istiyoruz. Yani bizim taban fiyatı bu unsurların karşısında oluşması gereken rakam 30 lira civarına tekabül etmektedir. Üreticilerimiz de bunu talep etmektedir. Bizlere özellikle bu fiyatlar etrafında fiyatın oluşmasını ciddi şekilde talep etmektedir. Bizler de bu anlam da üreticilerimizin bu taleplerini başata hükümetimiz olmak üzere, muhalefet partilerimize, TMO genel müdürüne ve genel başkanımıza, tarım komisyonu başkanına bunları ileteceğiz. İnşallah sonucunda üreticilerimizi sevindirecek haberin açıklanmasını muhakkak bekliyoruz. Fındıkta bir istikrarın olacağına inanıyoruz."

        28 HAZİRAN 2021 FINDIK FİYATLARI!

        TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

        AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,80 TL

        ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,00 TL

        BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,00 TL

        ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

        DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,80 TL

        FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,00 TL

        GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,00 TL - 26,85 TL

        KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

        ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL
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